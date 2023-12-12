Hitler'in Gerçek Adı Neydi? Belki De İlk Kez Duyacaksınız...

Yakın tarihin en atılgan gazetecilerinden biri olan Ahmet Emin Yalman, Almanya'daki nasyonal sosyalist hareketin ana hatlarını işlediği 'Naziliğin İçyüzü' eserinde, Adolf Hitler'in yaşamından da ilginç ayrıntılara yer veriyor.

Yalman, "Dünya kuruldu kurulalı insanlığa en pahalıya mâl olan adamdır" dediği Hitler'in gerçek adının aslında "Schicklgruber" olduğunu ancak bir miras meselesi yüzünden "Hitler" olarak değiştirildiğini belirtiyor:

Öte yandan Hitler'in soyadı hakkında bir başka iddia ise Amerikalı gazeteci William L. Shirer'e ait.

Shirer, 'Nazi İmparatorluğu' adlı kitabında, Hitler’in soyağacı ve soyadı konusunda şunları yazmaktadır: