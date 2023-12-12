Hitler'in Gerçek Adı Neydi? Belki De İlk Kez Duyacaksınız...
Bir döneme damga vuran tarihin en acımasız faşist diktatörü Adolf Hitler'in gerçek ismi hakkında birçok iddia bulunuyor. Peki 20'inci yüzyılda Avrupa'yı kana bulayan ve yaklaşık 80 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan Adolf Hitler'in gerçek adı neydi?
Yakın tarihin en atılgan gazetecilerinden biri olan Ahmet Emin Yalman, Almanya'daki nasyonal sosyalist hareketin ana hatlarını işlediği 'Naziliğin İçyüzü' eserinde, Adolf Hitler'in yaşamından da ilginç ayrıntılara yer veriyor.
Yalman, "Dünya kuruldu kurulalı insanlığa en pahalıya mâl olan adamdır" dediği Hitler'in gerçek adının aslında "Schicklgruber" olduğunu ancak bir miras meselesi yüzünden "Hitler" olarak değiştirildiğini belirtiyor:
Annesi Klara Pölzl adında bir köylü kızıdır. 1885 senesinden kendinde 23 yaş büyük olan bir Avusturya gümrük memuruyla evlenmiştir ki bu memurun ilk soyadı Alois Schicklgruber iken bir miras meselesi yüzünden Hitler'e çevrilmiştir.
Öte yandan Hitler'in soyadı hakkında bir başka iddia ise Amerikalı gazeteci William L. Shirer'e ait.
Shirer, 'Nazi İmparatorluğu' adlı kitabında, Hitler’in soyağacı ve soyadı konusunda şunları yazmaktadır:
Hitler’in büyükbabası, Johann Georg Hiedler, gezici bir değirmenciydi. Aşağı Avusturya’da köy köy gezerdi. 1824’te ilk evlenmesinden beş ay sonra bir oğlu oldu. Ama ne çocuk ne annesi yaşadı. On sekiz yıl sonra Duerrenthal’da çalışırken, Strones köyünden kırk yedi yaşında bir köylü kadın olan Maria Anna Schicklgruber ile evlendi. Bu evlenmeden beş yıl önce, 7 Haziran 1837’de Maria’nın gayrimeşru bir çocuğu olmuş, adını Alois koymuştu. Bu çocuk sonradan Adolf Hitler’in babası oldu. Alois’in babasının, her ne kadar kesin kanıtlar yoksa da Johann Hiedler olması ihtimali çoktu. Ne olursa olsun, Johann kadınla evlenmiş, ama bunun gibi olaylara uygulanan geleneğe aykırı olarak, çocuğu meşrulaştırmak zahmetine katlanmamıştı. Çocuk, Alois Schicklgruber olarak büyüdü. Anna 1847’de öldü, Johann Hiedler bu ölümden sonra otuz yıl ortalıktan yok oldu. Seksen dört yaşında Waldviertel’de Weitra kasabasında yeniden ortaya çıktı. Bu sefer adını Hitler diye yazıyordu. Bir noterle üç şahit huzurunda kendisini Alois Schicklgruber’in babası olarak kaydettirdi.