İlk kimyasal savaş: Kalıntıları M.Ö 3.yüzyıllara kadar uzanıyor!

Genellikle kimyasal savaşı nispeten modern bir eğilim olarak düşünürüz. Kimyasal savaş, Birinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan klor gazı, Vietnam'daki Ajan Orange veya belki de beyaz fosforun görüntülerini çağrıştırıyor. Eski savaş taktiklerinin bir şekilde daha onurlu olduğunu düşünüyor olabiliriz ama kazılar yapılıp eski dünya hakkında fikir edinmeye devam ettikçe yeni şeyler öğreniyoruz. Aslında hiçbir şey tahmin ettiğimiz gibi olmayabilir.

Savaşta kullanılan kimyasal silahların en eski kanıtı, MÖ 3. yüzyıla kadar uzanıyor. Kanıtlar, Suriye'de Fırat Nehri kıyısında bulunan Dura-Europos bölgesinde bulundu.

Dura-Europos, Sasanilerin eline geçen bir Roma şehriydi. Dura-Europos kuşatmasını anlatan hiçbir yazılı kaynak yok, ancak arkeolojik kanıtlar korkunç bir tablo çiziyor. Görünüşe göre Sasaniler, surların altından tüneller açarak surları aşmaya çalıştılar. Romalılar durumu anladılar ve önlem olarak kendi tünellerini kazmaya başlamıştı.

Dura-Europos 1920'lerde kazıldığında, tünellerden birinde on dokuz Romalı asker ve bir Sasani askerinin cesetleri bulundu. Garip bir şekilde, hiçbir savaş ya da kan dökülme izi yoktu. 2009 yılına kadar tarihçiler cevabı bulamadı.

Sasanilerin, Romalı askerleri öldürmek için zehirli gaz kullandıkları ortaya çıktı. Roma tüneli Sasani tüneliyle çarpıştığı anda işgalciler ateşe kükürt ve bitüm attılar. Bu, solunduğunda sülfürik gaza dönüşen zehirli bir karışım yarattı. Romalıları tünelde öldürmek sadece birkaç dakika alacaktı.