Tarihin en eski flütleri! İnsanlar Bu 12.000 yıllık flütleri kullanarak yırtıcı kuşlarla konuştu mu?

İsrail'deki bir arkeolojik alanı 1950'lerde kazılmıştı. Kazı alanından o zaman 12.000 yıllık kemik flüt koleksiyonu yüzeye çıkmamıştı. Geçen yıl, bir araştırma ekibi bölgeyi tekrar kazmak için geri döndü ve bu sefer "dünyanın en eskilerinden bazıları" olarak müjdelenen müzik aletlerini gün yüzüne çıkarmayı başardılar. Flütler çalındığında ise belirli yırtıcı kuşların seslerini çıkardıklarını gözlemlediler.

FLÜTLERİN TARİHİNİ İNCELEDİLER

Başlamadan önce, dünyadaki en eski flüt, Slovenya'daki Divje Babe mağarasında bulunan Neandertal flütüdür. Yaklaşık 60.000 yıl öncesine dayanan bu flüt, bir mağara ayısının femur kemiklerinden yapılmıştır. Yakın zamanda İsrail'de keşfedilen flütler, nispeten sadece 12.000 yıl öncesine ait olsa da, çalındıklarında kuş sesleri çıkarırlar ve çiftçiliğin şafağında eski toplumlarda akustik hakkında bir arkeolojik veri deposu açarlar.

Tarih öncesi flüt koleksiyonu, İsrail'in kuzeyinde, Celile Denizi'nin doğu kıyılarının yakınında, Einan Vadisi'nde bulunan Eynan-Mallaha (Ain Mallaha olarak da bilinir) arkeolojik alanından çıkarıldı. Bu sitenin Levant bölgesinde (günümüz İsrail, Filistin, Ürdün ve Lübnan) gelişen Natufian kültürü (avcı topluluk) tarafından M.Ö yaklaşık 12.500 ile 9.500 yılları arasında işgal edildiği bilinmektedir.

Kaynak: www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/12000-year-old-flute-sounds-0018609