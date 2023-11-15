Taş Devri Atalarımız ile Benzerliklerimiz

Taş Devrinin antik tarihi iki milyondan fazla uzun bir geçmişe sahiptir. Taş Devrinin uzun tarihi insanların Bronz Çağı'ndaki metal işçiliğini keşfetmeye başlamasıyla M.Ö. 3300 civarında sona erdi. Modern insanlarla karşılaştırıldığında, Taş Devri insanları ve insanın ataları ilkel olabilir; ancak ekranda sıklıkla tasvir edilen homurdanan mağara adamlarından çok daha karmaşıklardı. Aslında ilk insanlar, düşmanca ortamlarda hayatta kalmayı ve gelişmeyi başaran ustaca problem çözücülerdi. Giderek daha fazla sayıda araştırmacı bizim o kadar da farklı olmadığımızı keşfediyor.

1. Eti İşleme Konusunda Çok İyiydiler

Bilim insanları Ötzi veya Buz Adam olarak bilinen mumyanın midesini analiz ettiklerinde, araştırmacıları şaşırtan Ötzi'nin midesindeki pişmiş bir tahılın yanında bir çeşit ilkel pastırma olmuştu. Ötzi'nin son akşam yemeği keçi olmuştu ama bu yemeği pişirmek yerine onu kuru kürlenme işlemine sokmaktı.

2. Enstrümanlarla Müzik Çaldılar

43.000 yıl kadar önce, Avrupa'ya yerleştikten kısa bir süre sonra, ilk insanlar zamanlarını kuş kemiğinden ve mamut fildişinden yapılmış flütlerle müzik çalarak geçiriyorlardı. Aletler 2012 yılında Almanya'nın güneyindeki bir mağarada bulundu ve dini ritüellerde ya da sadece rahatlamanın bir yolu olarak kullanıldığına inanılıyor.

3. Evlerini Temiz Tutuyorlardı ve Çatılarında Vakit Geçiriyorlardı

İlk insanların mağaralarda yaşadığını düşünülse de, 1960'ların ortalarında keşfedilen ve günümüzde çıkarılmaya başlanan Göbekli Tepe ve etrafındaki sit alanları bu düşünceyi yıkmış durumda. Bulunan bir yerleşim, kentleşmenin en eski örneklerinden bazılarını ortaya çıkardı. Dokuz bin yıl önce Neolitik insanlar, birbirine yakın istiflenmiş kerpiç evlerde yaşıyordu.

4. Kadınlar Güçlüydü

Yakın tarihlerde kadınların olimpiyatlarda yarışmasına bile izin verilmeden binlerce yıl öncesi, Taş Devri kadınları modern atletler kadar güçlüydü. Keşifler, yaklaşık 7.000 yıl öncesine ait kadın kalıntıları, onların neredeyse "yaşayan yarı elit kürekçiler" kadar güçlü olduklarını gösteriyor.

5. Evlerini Torunlarına Bıraktılar

Taş Devri insanları yaşayacak bir yere ihtiyaç duyduğunda genellikle yeni bir konut inşa etmez veya boş bir mağara aramazlardı. Bunun yerine kendi bölgelerindeki boş evleri yenileyip orada yaşıyorlardı.

6. Ekmek Yaptılar

14.400 yıl önce yenen bir atıştırmalık, günümüzün atıştırmalıklarından çok da farklı görünmeyebilir. Kuzey Ürdün'de arkeologlar, bir zamanlar şömine olan yerde antik gözleme kalıntılarını buldular. Şimdilik kimse bunu nasıl yaptıklarından ya da bu kadar ince öğütülmüş unu nasıl yapmayı başardıkları konusunda fikir yürütemese de bunu yapmışlardı.