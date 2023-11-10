Yunanlar Kurtuluş Savaşı'na Nasıl Bakıyor? İşte cevabı
Yunanların bakış açısıyla Kurtuluş Savaşı'nın nasıl olduğunu burada göreceksiniz. Yunanlar Kurtuluş Savaşı'na nasıl bakıyor? Merak edilen sorunun yanıtı Ulusal'da...
Yunanlar Kurtuluş Savaşı'na nasıl bakıyor sorusuna yanıtlayıcı olacak bu video üzerinde Yunanların Kurtuluş Savaşı hakkında neler düşündüğünü görüp duyacaksınız. Can Osman Aksoy isimli bir Youtube kanalında yayınlanan bu videoda Yunanların bakış açısından Kurtuluş Savaşı'nı göreceksiniz. Bakın Yunanlar Kurtuluş Savaşı'na kendi gözlerinden nasıl bakıyor...
Yunanlar Kurtuluş Savaşı'na Nasıl Bakıyor
Yunanların Küçük Asya Felaketi olarak adlandırdıkları Kurtuluş Savaşı'nı bir Yunan gözüyle bakıldığında işte böyle sonuçlar çıkıyor;
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