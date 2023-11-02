İşte Gerçek Kurtuluş Savaşı Videosu
TRT Arşivi'nden çıktı. Kurtuluş Savaşı'nın gerçek görüntüleri izleyenleri derinden etkiledi. İşte kimsenin görmediği gerçek Kurtuluş Savaşı videosundan ayrıntılar...
TRT Arşivi'nden çıkan gerçek Kurtuluş Savaşı görüntülerini ilk defa göreceksiniz. İzleyenleri derinden etkileyen bu videoda Çanakkale ruhunu iliklerinize dek hissedeceksiniz. Bakın zamanında vatanı nasıl müdafaa etmişiz, işte kimsenin görmediği gerçek Kurtuluş Savaşı videosu...
Gerçek Kurtuluş Savaşı Videosu
TRT'nin Youtube video platformu üzerinden yayınladığı gerçek Kurtuluş Savaşı videosu izleyenleri etkiliyor. Bakın o dönemde vatanı nasıl korumuşuz...
Kaynak: TRT Haber