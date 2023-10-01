Haluk Bilginer Angelina Jolie İle Birlikte Başrolü Paylaşacak!

Angelina Jolie, "Spencer" film yapımcısı Şilili Pablo Larraín'in Biyografisi "Maria" filminde Opera Şarkıcısı Maria Callas'ı Canlandıracak.

Spencer'dan Pablo Larraín, bir sonraki uzun metrajlı filmi olarak Amerika doğumlu Yunan soprano Maria Callas'ın hayatını konu alan biyografik Maria'yı seçti ve başrolde yıldız oyuncu Angelina Jolie'yi seçti.

Maria Filminin Konusu Nedir?

Gerçek hikayelere dayanan film, dünyanın en büyük opera sanatçısı olarak gösterilen 1970'lerin Paris'indeki son günlerinde yaşanan çalkantılı, güzel ve trajik hikayesini anlatacak.

Spencer'dan Pablo Larraín film hakkında şu ifadeleri kullandı:

- En derin ve kişisel tutkularım olan sinema ve operayı birleştirme şansına sahip olmak uzun zamandır beklenen bir rüyaydı" dedi. “Bunu son derece cesur ve meraklı bir sanatçı olan Angelina ile yapmak büyüleyici bir fırsat. Gerçek bir hediye.

- Maria'nın hayatına ve mirasına karşı sorumluluğu çok ciddiye alıyorum. Jolie, "Bu zorluğun üstesinden gelmek için elimden gelen her şeyi vereceğim" diye ekledi. “Pablo Larraín uzun zamandır hayran olduğum bir yönetmen. Maria'nın hikayesini onunla ve Steven Knight'ın yazdığı bir senaryoyla daha fazla anlatma şansına sahip olmak bir rüya.

Angelina Jolie İle Haluk Bilginer Başrolde Olacak

Başrolünde yıldız oyuncu Angelina Jolie'ye yer veren veren Şilili film yapımcısı başrolü Angelina Jolie ile birlikte Haluk Bilginer'e de teklif götürdü. Maria Callas’ın inişli çıkışlı yaşamını konu alacak film heyecan ile beklenirken, "Maria" filminin şuan beyaz perdeye ne zaman taşınacağı belli değil.