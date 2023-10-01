Homo Naledi Mezarları Keşfedildi! Homo Nalediler 300.000 Yıl Önce Duvarlara Resimler Çiziyorlardı

Yakın zamanda keşfedilen ve yeni insan türü olarak adlandırlan Homo nalediler hakkında yeni bir keşfe imza attı bilim insanları Homo naledilerin gömme ritüelleri uyguladığının ve iletişim için semboller kullandığının ortaya çıkışı, eski atalarımıza dair anlayışımızın sürekli geliştiğini güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Yükselen Yıldız programının bir parçası olarak, kendini işine adamış araştırmacılar bu dikkate değer kanıtı ortaya çıkardı. Uzak bir mağara sisteminin derinliklerinde, 250.000 ila 350.000 yıl önce yaşamış, beyin büyüklüğü insandan çok şempanzeninkine yakın bir tür olan Homo naledi'nin kalıntılarına rastladılar. Ancak bu varlıklar, insan olmanın ne anlama geldiğine dair fikirlerimize meydan okuyacak bir sır taşıyordu.

Homo Naledilerin Sırrı Netlleşti

Homo naledi olarak adlandırılan bu esrarengiz türün derinliklerine inildikçe kanıtlar netleşti. Mağara duvarlarında, bir zamanlar Dünya'nın derinliklerinde gelişen bir kültürü anlatan semboller olan gravürler vardı. Bu şaşırtıcı bir keşifti: Homo naledi yalnızca ölülerini gömmekle kalmıyordu, aynı zamanda iletişim için semboller de kullandıkları ortaya çıktı.