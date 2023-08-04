Sendikalı oldukları için işten atıldılar!

Düzce Aluform Pekintaş tarafından sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkartılan işçilerin mücadelesi yaklaşık 9 aydır sürüyor. Ulusal Kanal muhabiri İlyas Gümrükçü hakkı yenen işçilerle bir araya geldi. Gümrükçü'nün Düzce'de gerçekleştirdiği röportajda konuşan işçiler "Hakkımızı arıyoruz!" ifadelerini kullandı.