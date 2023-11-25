100 Sene Sonra Fark Edildi! Uzmanlar Bile Şaşkına Uğradı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü tarafından hazırlanan bir proje çalışması sırasında Uçhisar kasabasında fark edilen ağacın hem türü hem de yaşı uzmanları şaşkına uğrattı. 100 sene sonra fark edilen, akasya olarak bilinen ancak "Japon soforası" türünden olduğu tescillenen ağacın Kapadokya bölgesinde başka bir örneği de bulunmuyor. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü tarafından hazırlanan rapor sonrası ağacın Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından anıt ağaç olarak tescillenmesi bekleniyor.

100 Sene Sonra Fark Edildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Yıldız Altın, tespit edilen Japon soforası ağacının anıt ağaç olarak tescillenmesi için çalışmaların başladığını söyledi. Doç. Dr. Altın, İHA'ya yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"Nevşehir ilinin anıt ağaçları projesi çalışması sırasında sahada tespit ettiğimiz ağaçlardan bir tanesi. Bu ağaç Türkiye için egzotik bir tür olan Japon soforası. Bu ağacın ana vatanının Çin ve Japonya olduğu biliniyor. Kendi vatanında 25 metre boylanabilen bir ağaç. Özellikle burada gördüğümüz ve asırlık olduğunu düşündüğümüz bu ağacın çatlaklı bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Özellikle Japon soforaları kent iklimine uyum sağlayabilen ağaçlardan. Özellikle park ve bahçelerde sık kullanılan bir ağaç türü”

Ağacı önemli kılan bir başka konunun ise Kapadokya’da bulunması olduğunu söyleyen Altın ise şöyle dedi:

"Bu ağacımız Uçhisar kasabasında bulunan Lütfiye Hatun Camii'nin bahçesinde yer alıyor. Lütfiye Hatun Camii, 1905 yılında yapılan asırlık bir cami. Ayrıca köşk minare dediğimiz bir minare türüne sahip olan bir cami. Bu ağacımız da caminin tarihine tanıklık eden bir ağaç”

Türkiye’de bu tür ağaçların örneklerinin olduğunu da sözlerine ekleyen Altın sözlerini böyle bitirdi: