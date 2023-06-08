Bellona Dünyaca ünlü imm Cologne fuarında yer aldı

Dünyaca ünlü imm Cologne fuarının 2023 İlkbahar edisyonu 4-7 Haziran tarihleri arasında Köln’de gerçekleştirildi. Sadece ticari ziyaretçilere açık olan ve iş dünyasının bir araya geldiği fuarda Türkiye mobilya sektörünün lider markalarından Bellona da yer aldı ve tasarımlarını dünyayla buluşturdu.

Almanya’da mobilya sektörünün en büyük fuarı olan imm Cologne tüm dünyadan üreticileri bir araya getirirken hem endüstrideki inovasyonları hem de gelişmekte olan trendleri takip etme imkânı sunuyor. Böylece markalar global devlerle aynı sahada buluşmuş oluyorlar.

Bellona Mobilya Dış Ticaret Direktörü Arif Emre Ölmeztoprak, fuara Avrupa’dan yoğun bir katılım olduğunu, 400 metrekarelik Bellona standında uluslararası misafirlerini ağırladıklarını ve markanın yeni modellerini tanıttıklarını belirtti.

Dünya çapında 78 mağazaya sahip olan Bellona, Almanya’daki tüketicilerin de favorilerinden biri. Markanın yeni sezon ürünleri Bellona’yla özdeşleşmiş modern dizayn ve rahatlığı sürdürürken mobilya tasarımındaki metal detay gibi güncel trendleri yakalıyor.

Türkiye’de mobilya, ihracat fazlası veren sektörlerden biri olarak ülkeye döviz kazandıran endüstrilerden. Uluslararası bağlantılarını güçlendirerek yeni iş anlaşmalarının önünü açan Bellona, Türk tasarımını dünyaya taşımaya devam ediyor.

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