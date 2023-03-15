Binali Yıldırım’ın acı günü
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.
Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım yaşamını yitirdi.
Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.
Kaynak: Anadolu AjansıUlusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin TOKİ İstabul Silivri kura çekimi ne zaman? Vatan Partili hukukçu vefat etti Yılmaz Gruda'dan kötü haber