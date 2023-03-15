Binali Yıldırım’ın acı günü

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Binali Yıldırım’ın acı günü
Son Güncelleme:

Yaşlılığa bağlı kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da tedavi gören Fahriye Yıldırım yaşamını yitirdi.

Yılıdırım'ın cenazesi, Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# binali yıldırım
Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin TOKİ İstabul Silivri kura çekimi ne zaman? Vatan Partili hukukçu vefat etti Yılmaz Gruda'dan kötü haber
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Bolu'da deprem
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (15 MART 2023)
4 Rusya'dan mesaj gibi talimat
5 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?