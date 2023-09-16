İzmir bağımlılığa "dur" diyor

Mavi Saat Medya Yapım Prodüksiyon tarafından yapılan etkinlik duyurusu şu şekilde:

21. yüzyılın daha başlarında sayılırız. Önümüzdeki zaman gittikçe ivmelenerek hızlanıyor ve her şey baş döndürücü bir çabuklukla değişiyor. Biz insanlar, bu hızlı gelişim karşısında birçok konuda kendi kararlarımızı veremiyoruz. Çünkü araştırmak ve bir sonuca varmak zaman istiyor. Böyle olunca da, ister istemez çoğunluğun yarattığı akıntıya kendimizi bırakma ihtiyacı hissediyoruz.

Özellikle medya ve büyüklerin küçüklerine aktarması yoluyla birçok konuda defalarca uyarılıyor, tehlike çanları konusunda haberdar ediliyoruz. Ama pratikte bu uyarıları ne kadar ciddiye alabildiğimiz meçhul. Ülkemizin şu andaki refah seviyesi malum. Ailelerde anne babaların çalışması yetmediği gibi, birçok örnekte görüldüğü üzere çocuklar bile evlerin ekonomisine katkıda bulunmak zorunda kalabiliyor. Fakat burada bir ikilem oluşuyor. Kültürümüz çocuklarımızın rahatını ön planda tuttuğu için, gereğinden fazla çaba sarf ederek tüm vaktini aileyi kalkındırmak için harcamak zorunda kalan ebeveynler, çocuklarından ilgi ve şefkat alanında uzaklaşıyorlar. Çocuklar ise bu ilgisizliği kendi konfor alanlarında kalarak ve davranışlarını rutinleştirerek aşmaya çalışıyorlar ve kaçınılmaz olarak ortaya da bağımlılık sorunları çıkıyor.

Bağımlılık kavramı gözümüzün önüne ilk önce madde bağımlılığını getirse de, çok daha çeşitlenen ve tehlikeli hale gelen bir konu. Yıllardır anne babaların çocuklarını uzak tutmak istedikleri uyuşturucu maddeler, sigara ve alkolün yanına artık çağımızın yeni belaları da eklenmiş durumda. Ekran, bilgisayar, çevrimiçi oyunlar, internet, alışveriş çılgınlığı, sürekli hale gelen hazır yemek tüketimi, güzelleşme yolunda sınır tanımamak gibi yepyeni dikkat edilesi ve gözlenmesi gereken, çok daha hızlı alışkanlık yapıcı unsurlar, nice hayatları pençelerine alıyor.

Son senelerde yapılan araştırmalara göre veriler sürekli yeni rekorlara işaret ediyor. Toplumu en çok korkutan ve tehdit eden madde bağımlılığı, işsizlik, parasızlık, mutsuzluk, aile içi şiddet gibi meselelerin sonucunda katlanarak artıyor. Burada dikkat çeken hususlardan en önemlisi, vergiler yüzünden yasal satış fiyatları çok yükselen sigara ve alkol karşısında, yasa dışı olmasından ve kanuni düzenlemelerin önlem konusunda yetersiz kalmasından dolayı ucuza ve kolay erişilebilen uyuşturucu maddeler. Bu maddeler, kullanıcılarında kısa süreli rahatlama sağladıklarından dolayı rağbet görüyorlar. Kullanıcıların çoğu, çok hızlı bir şekilde bu maddelerin kendilerinde alışkanlık yapabileceğini ve o maddelere muhtaç kalacakları için birçok fiziksel ve psikolojik sorun yaşayacaklarını göz ardı ediyorlar.

Bağımlılık üzerine toplumda konuşma ve paylaşma alışkanlığı olmamasının en önemli sebebi, neredeyse tamamımızda bir seviyede belli şeylere karşı alışkanlıklar olması. Bu durum kötü alışkanlıkları olan insanları eleştirmeyi de, çözüm yaratmak için adım atmayı da zorlaştırıyor. Dünyada ve Türkiye’de bağımlılıklar ile ilgili çalışmalar yapan azımsanmayacak sayıda dernek, kurum ve kuruluş yıllardır mücadele etmek için toplumun her kesiminden destek arıyor. Maalesef gerektiği kadar yardımcı kaynağa ulaşılamıyor, büyüyen sorunun önüne set çekebilmek için gerekli ortam oluşturulamıyor.

O yüzden toplumsal farkındalığın artması, kişilerin ve çevrenin bilinçlenmesi gerçekten çok önemli. Bu konuları konuşmak, dertleri ve çözümleri paylaşabilmek, problemin karşısında dikilebilmek için gerekli cesareti sağlamak, atmamız gereken ilk adım.

İzmir halkı son birkaç yılda, nispeten sosyal hayatta rahat ve insan sever yapısından ötürü, bu soruna karşı hayli savunmasız kaldı ve üzülerek şahit oluyoruz ki Türkiye’de madde kullanımı konusunda üst sıralarda yer alıyor.

İzmir’in yeni ve hızla yeni projelere imza atarak iş hayatına başlayan şirketlerinden biri olan MAVİ SAAT MEDYA YAPIM PRODÜKSİYON, şirket sahibi eski TRT spikerlerinden Sinem BOYAN’ın liderliğinde bir ekiple bu farkındalığı artırmak için harekete geçti ve bir süredir dikkat çekici etkinlikler programlıyor. Resmi kurumların da desteğini arkasına almayı başaran bu oluşum, ilk hedef olarak İzmir çapında ses getirecek bir organizasyon düzenliyor.

Sosyal medyada “BAĞIMLILIĞA DUR DE!” ismiyle yer alan kampanyanın ilk etkinliği 18 Eylül tarihinde saat 20:00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. İçerik açısından görülmemiş zenginlikte, katılımcıları kucaklayan çeşitli sunumların bir arada olacağı bu etkinlikte önce psikolog Doç.Dr. Mehmet ŞAKİROĞLU ve Terapist Dr. Burcu BOSTANCIOĞLU önemli konulara değinecekleri bir söyleşi gerçekleştirecekler. Ardından kampanyanın sosyal mecrada yer alan içeriklerinde kullanılan muhteşem bir senfonik eser olan “Umut” şarkısının bestecisi Aysun TİMURCAN önderliğinde GRUP DOST YÜREK ve MAVİ DÜŞLER tiyatro grubunun birlikte hazırladıkları “DERMAN OL” isimli müzikal gösteri sahnede olacak. Yılların eskitemediği müzikleriyle “GRUP GÜNDOĞARKEN”in konseri ile sonlanacak gösteride MAVİ SAAT MEDYA YAPIM PRODÜKSİYON tarafından hazırlatılan, çekimleri Gökmen KÜÇÜKTAŞDEMİR yönetmenliğinde yapılan Kamu Spotu ve “ÇEKİRGE” isimli kısa metrajlı filmin gösterimleri de yapılacak. Bu muhteşem gecenin sunumundan ise sevilen ses Göktan GÜÇLÜ ve genç sunucu Ecem ESER sorumlu olacak.

Tüm İzmir ve çevre halkı başta olmak üzere, konuya önem veren herkesi bu anlamlı ve özel gösterimlerin yer alacağı geceye bekliyoruz.

Mavi Saat Medya Yapım Prodüksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Sinem BOYAN

0 532 474 94 99