Japon beslenme modeli: Uzun yaşamın ardındaki sır mı?"

Japonlar, uzun yaşam süreleriyle tanınan bir topluluktur. Bilimsel araştırmalar, bu uzun ömrün sağlıklı ve çeşitli bir beslenme tarzından kaynaklandığını göstermektedir. Japonya'nın dünya genelinde 100 yaşın üzerinde yaşayan insanların en yoğun bulunduğu ülke olması, diğer bölgelerden gelen insanların dikkatini bu beslenme modeline çekmektedir. Peki, Japonların beslenme biçimi gerçekten uzun yaşamın sırrını içeriyor mu?

JAPON BESLENME BİÇİMİ VE UZUN YAŞAM İLİŞKİSİ

Japon beslenme biçimi oldukça geniş kapsamlı bir konsepti kapsar. Kısaca açıklayacak olursak, Japon diyeti sadece suşiden ibaret değildir. Yapılan bir araştırmaya göre, deniz ürünleri, sebzeler, soya fasulyesi ve sosu, pirinç ve miso çorbası gibi geleneksel Japon yiyecekleri, uzun yaşam ve sağlıkla ilişkilendirilmiştir.

Uzmanlar, bu tür bir beslenme düzeninin kalp hastalıklarından kaynaklı ölüm oranlarını düşürebileceğini belirtmektedir. İlginç bir şekilde, bu tür bir beslenme modeli genel ölüm oranlarını da azaltabilecek potansiyele sahip görünmektedir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA JAPON DİYETİ

Tohoku Üniversitesi'nden moleküler bilimci Prof. Tsuyoshi Tsuduki, Japon diyetinin uzun yaşama olan etkisini incelemektedir. Prof. Tsuduki ve ekibi, Japon diyetinin farklı versiyonlarını laboratuvar fareleri üzerinde deneyerek sonuçlar elde etmeye çalışmıştır.

İlginç bir sonuçla karşılaşılmıştır. Hem Japon diyeti hem de Amerikan diyeti aynı miktarda yağ, protein ve karbonhidrat içermesine rağmen, Japon diyetiyle beslenen farelerde daha az karın bölgesinde yağ birikimi ve düşük kan yağ oranı gözlemlenmiştir. Bu durum, besin kaynaklarının çeşitliliğinin ve türlerinin sonuçları etkileyebileceğini göstermektedir.

JAPON DİYETİNİN DEĞİŞEN YÜZÜ

Japon diyeti son 50 yılda önemli değişiklikler geçirmiştir. Araştırmacılar, Japon diyetinin farklı dönemlerdeki varyasyonlarını inceleyerek bu değişimin uzun yaşam üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 1975 diyeti ile beslenen farelerde diyabet ve karaciğer yağlanması riskinin düştüğü gözlemlenmiştir.

Aynı zamanda, 1975 diyetiyle beslenen farelerin daha uzun yaşadığı, daha güçlü bir belleğe sahip olduğu ve yaşlılıkla birlikte gelen fiziksel gerilemelerin daha az olduğu görülmüştür.

BESİN HAZIRLAMA ŞEKİLLERİ VE ÖNEMİ

Japon diyetinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, besinlerin hazırlanma şekilleriyle de ilgilidir. Japon diyetindeki besinler genellikle kızartılmadan, buharda pişirilerek veya kaynatılarak hazırlanır. Ayrıca, aşırı tuz veya şeker yerine az miktarlarda yoğun aromalı malzemelerle tatlandırılır.

Öğünlerin, çeşitliliği artıracak şekillerde farklı yemeklerden oluşması da Japon beslenme biçiminin temel özelliklerindendir.