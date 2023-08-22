Kaza bela ve musibetlerden koruyacak dualar! Böyle durumlarda en çok okunan dualar hangileridir?

Kaza, bela ve musibetlerden korunmak için okunacak dualar... Bu duaları okumak maneviyatı artırıyor.

Pek çok kişi kendini ve maneviyatını korumak için kaza, bela ve musibetlerden koruyan duaları merak ediyor. İşte maneviyatı artıran, her beladan korunmanızı sağlayacak en hayırlı dualar...

Kişiler manevi olarak korunmuş hissetmek için okunabilecek en hayırlı duaları araştırıyor. Dua okumak bela ve musibet karşısında ilk akla gelen durumlardan olmaktadır. Kişiler özellikle korunma amacına hizmet eden ve belalardan koruyan duaları bu tarz durumlarda tercih etmektedir. İşte en tesirli korunma duaları...

KAZA BELA VE MUSİBETLERDEN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK AYETLER VE DUALAR !

Ayetel Kürsi, Nas Suresi, Felak Suresi bu noktada en çok okunan sureler olarak karşımıza çıkmaktadır. Hadis kaynaklarında da bu surelerin koruyuculuğu ile ilgili çeşitli bilgilere yer alır. Buna göre, kazadan ve beladan korunmak ya da kurtulmak için adı geçen surelerin okunması gerekir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) derde düşen birisini gören kimse şu duayı okumasını buyurmuştur;

Okunuşu:

''Elhamdülillahillezi afani mimma ibtelake bihi.ve feddaleni ala kesirin mimmen haleka tafdila''

Anlamı:

Sana verdiği beladan bana afiyet veren ve beni yarattıklarından birçoklarına karşı üstün kılan Allah'a hamd olsun '' derse o bela ne olursa olsun bunu söyleyen kişi yaşadığı müddetçe ondan afiyete kavuşturulur. (Tırmizi, Fazlu'd-dua 38 no: 3431)

Okunuşu:

‘’Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.’’

Anlamı:

‘’Allah'ım sen birsin. Yalnız sadece sana inanırım. Sana hep inandım. Her daim senin isteğin olur. Senin isteğin dışında gerçekleşmez. Güç ve kuvvet kazanmak sadece senin sayendedir.’’

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU :

Bismillahirrahmânirrahîm.

- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

- lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

- ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

- velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

- velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Nas Suresi okunuşu :

‘’Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûżu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsil ḣannâs. Elleżî yuvesvisu fî sudûrinnâs. Minelcinneti vennâs.’’

Felak Suresi okunuşu :

Bismillahirrahmânirrahîm.

Kul e'ûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased





Duanın okunuşu :

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim" duası üç defa okunmalı.

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]