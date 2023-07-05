Koçtaş'tan müşterilerine büyük avantajlar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, toptan satış kategorisinde de hizmet ağını genişletmeye aralıksız devam ediyor. 58 ilde bulunan mağazaları ve dijital kanalları aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaşan Koçtaş, uzun yıllardır dijital dönüşüme yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği başarılı projelerle Türkiye'deki örnek şirketler arasında yer alıyor. Bu projeler arasında bulunan Koçtaş Toptan Müşteri uygulaması, yapı ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren profesyonellere hizmet veriyor.

Sektör profesyonelleri toptan müşteri uygulamasıyla harcadıkça kazanıyor, Koçtaş’ın uzman kadrosunun danışmanlık hizmetinden faydalanıyor ve özel fiyat teklifleri alıyor. Toptan müşterilerine geniş ürün seçeneği sunan Koçtaş'tan; banyo dolabından klimaya, çelik kapıdan kombiye kadar ihtiyaç duyulan tüm yapı ürünler özel avantajlarla sipariş edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yerilen Koçtaş Ticariden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Kesimer, Koçtaş'ın müşterilerine ve çalışanlarına dokunan her noktada kendi geliştirdiği uygulama ve projelerle ilerlediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

- Koçtaş olarak en önemli önceliğimiz müşteri deneyimi. Müşterilerimize bütünsel bir kanal deneyimi yaşatacak şekilde tüm süreçlerimizi ve altyapılarımızı sürekli iyileştiriyoruz. Bununla birlikte tedarikçilerimiz, sektör profesyonelleri ve ustalarımız için de birçok proje ve kolaylık hayata geçiriyoruz. Sektör lideri olarak çalıştığımız tedarikçilerle, sektör profesyonelleriyle ve ustalarımızla beraber büyümeyi son derece önemsiyoruz.

TOPTAN SATIŞLARIMIZIN TÜM SATIŞLARIMIZ İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 30

Toptan satışlarının tüm satışları içerisinde yüzde 30 civarında oldukça yüksek bir orana sahip olduğunu vurgulayan Kesimer, şunları kaydetti:

- Toptan satışlarımızda inşaat, ısıtma, el aletleri, ahşap, banyo, yer döşemeleri, bahçe, seramik, batarya ve mutfak öne çıkan kategorilerimiz arasında yer alıyor. Toptan satış personellerimizle şantiye ziyaretleri gerçekleştirerek yerinde ürün uygunluğu değerlendirmesi de yapıyoruz. Proje bazlı satın alma, ürün sevki, ürün hazırlanması gibi süreçleri hızlı bir şekilde organize ediyoruz. Talep edilen ürünlere proje bazında özel fiyatlar ve ilave puan kazanımı, alternatifli geniş ürün gamımız gibi ayrıcalıklar sunuyoruz. Sunduğumuz ürün sayısı 100 binin üzerinde. Doğrudan üretim tesisi ile çalışmamız ve montajlı satın alma seçeneği sunmamız da fiyat avantajımızı öne çıkarıyor.

Verilen bilgiye göre, toptan müşterilerin kullanımına sunulan Toptan Kart ise harcama oranlarına göre "Toptan BUSINESS" ve "Toptan VIP" olarak kategorilerde puan kazanımı sağlıyor. Toptan Kart ile kazanılan puanları harcayabilmek için herhangi bir limit ya da alışveriş kriteri bulunmuyor. Toptan Kart'ın sunduğu avantajlar beyaz eşyadan mobilyaya, aydınlatmadan oto malzemelerine kadar binlerce üründe kullanılabiliyor.