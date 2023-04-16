SGK EYT emeklilik başvurularında "gelen evrak dosyasına kaldırılmış" ne demek?

SGK gelen evrak dosyasına kaldırılmış ifadesi, emeklilik başvurusu yapıp başvuru sürecinin onaylanmasını bekleyen insanların gündemin yer alıyor. Peki, Gelen evrak dosyasına kaldırılmış ne demek? SGK EYT emeklilik başvuru işlemlerinde gelen evrak dosyasına kaldırılmış ne anlama geliyor?

SGK EYT emeklilik başvurularında "gelen evrak dosyasına kaldırılmış" ne demek?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) / AA

Gelen evrak dosyasına kaldırılmış ne demek? sorusunun yanıtı emeklilik başvurusu yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

GELEN EVRAK DOSYASINA KALDIRILMIŞ NE DEMEK?

"SGK gelen evrak dosyasına kaldırılmış" ifadesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile olan yazışmalarında bir evrakın işleme alınmadan önce SGK Gelen Evrak dosyasına konulduğunu veya SGK tarafından işleme alınmadan önce bu dosyadan çıkarıldığını ifade eder.

Bu durum, evrakın işleme alınmış ancak reddedilmiş olabileceği anlamına da gelebilir. Aynı şekilde kurum tarafından incelenip sonuçlandırılması için bekleyen bir evrak olarak da kabul edilebilir.

Evrakın işleme alınıp alınmayacağına veya sonucun ne olacağına ilişkin bilgi, kurumun yazışma sürecine bağlı olarak değişebilir.

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