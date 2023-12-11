Zeytin Üreticileri Dikkat! Risk Seviyesi Sınırda...

Türkiye’nin zeytin ağacı varlığı en çok illerden olan Aydın’da, hasat sezonu biterken üreticileri yeni sezon hazırlığı telaşı sardı. Zeytin bahçelerinde budamadan, ilaçlamaya kadar yapılan çalışmalarla yoğunluk yaşanırken Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri zeytinde halkalı leke hastalığı konusunda uyardı. Zeytindeki hastalıklarla mücadele çerçevesinde çalışmaların sürdüğü il genelinde yaprak dökümüne neden olan Zeytin Halkalı Leke Hastalığı’na karşı ilaçlama çalışmalarının en kısa sürede başlanması gerektiğini belirtti.

Zeytin Üreticileri Dikkat

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, sabahları çiğ kalktıktan sonra ilaçlama yapılması, kullanılacak ilaçların ağacın tüm aksamı kaplayacak şekilde uygulanmasına, insan ve çevre sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Risk Seviyesi Sınırda

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: