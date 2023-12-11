81 ilde Ücretsiz! 5 Ay Kaldı...

Ücretsiz doğalgaz bitiş tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 25 metreküp doğalgaz 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 81 ilde ücretsiz olacak. 81 ilde ücretsiz olan ücretsiz doğalgaz kullanımının bitmesine 5 ay bir süre kaldı. Peki kullanılmış olan doğalgazın ne kadarı ücretsiz oluyor? İşte yanıtı...

81 ilde Ücretsiz

81 ilde ücretsiz olan doğalgazın ne kadarının ücretsiz olduğunu vatandaşlar merak ediyor. Konutlar içerisinde kullanılmakta olan doğalgaz, metreküp hesabına göre 6.07 TL olduğu göz önüne alındığında yapılan hesap gösteriyor ki, 1 sene boyunca evlerdeki sıcak su ve ısınma ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak. 1 senelik dönemde ise bu rakam 821 TL'ye tekabül ediyor.