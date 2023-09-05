Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan kırmızı reçel! Kaynama sırasında bir tutam

Hastalıklara karşı özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini daha güçlü tutmanın en sağlıklı yolu kırmızı reçeldir. Kırmızı reçel birden fazla kırmızı reçelden yapılır. İşte bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı reçel tarifi

Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan kırmızı reçel! Kaynama sırasında bir tutam
Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan kırmızı reçel! Kaynama sırasında bir tutam
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Çilek, kırmızı erik, vişne gibi besinlerin katılarak yapıldığı kırmızı reçel tam bir bağışıklık sistemi dostu lezzettir. Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemini doğal olarak koruyan kırmızı reçel tarifi de oldukça basittir. Uzmanların sıklıkla önerdiği kırmızı meyveleri kahvaltı da tüketme biçimi sayesinde güne daha sağlıklı başlamış olursunuz. Sizler için antioksidan bakımından güçlü olan bu besinlerden oluşan lezzetin tarifini derledik. 

Kırmızı reçel nasıl yapılır

KIRMIZI REÇEL NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

7 adet çilek 

250 gram kiraz 

250 gram kırmızı erik 

1 su bardağı şeker 

Bir çay bardağı limon suyu 

Yarım litre su 

Kırmızı reçel nasıl yapılır

YAPILIŞI 

Çilekleri sirkeli su da  yıkayın. Çiçek kısmını kesin. Çilekler çok fazla gözle görünmeyen böcek barındırdığından mutlaka sirke ile yıkamalısınız. 

Ardından dört parçaya bölüp tencereye ilave edin. 

Sonra da vişneleri çekirdeklerinin ayıklayın.

Saplarıyla beraber önce koyun. Sonra ilk kaynamada sapları ayıklamayı unutmayın. 

Akabinde erikleri de dörde keserek ilave edin. 

Bu karışımın üzerine şeker ve limon suyu su ilave edip karıştırın. 

Kaynarken bir kez blendırdan geçirin. 

Vişne sağlarını ve kabuklaşmış her şeyi toplayın. 

Kaynamaya devam ettikçe karıştırın. 

Koyu ve ağır bir kıvama gelince ocaktan alın. 

Soğuduktan sonra temiz cam kavanozlara doldurun. 

Havasını alıp kapakları kapatın. 

Bir gün sonra kahvaltı da sunun. 

Afiyet şifa olsun...

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# kırmızı reçel # bağışıklık sistemi # yemek tarifleri
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