Bağışıklık sistemini dipçik gibi yapan kırmızı reçel! Kaynama sırasında bir tutam

Çilek, kırmızı erik, vişne gibi besinlerin katılarak yapıldığı kırmızı reçel tam bir bağışıklık sistemi dostu lezzettir. Virüs ve bakterilere karşı bağışıklık sistemini doğal olarak koruyan kırmızı reçel tarifi de oldukça basittir. Uzmanların sıklıkla önerdiği kırmızı meyveleri kahvaltı da tüketme biçimi sayesinde güne daha sağlıklı başlamış olursunuz. Sizler için antioksidan bakımından güçlü olan bu besinlerden oluşan lezzetin tarifini derledik.

KIRMIZI REÇEL NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

7 adet çilek

250 gram kiraz

250 gram kırmızı erik

1 su bardağı şeker

Bir çay bardağı limon suyu

Yarım litre su

YAPILIŞI

Çilekleri sirkeli su da yıkayın. Çiçek kısmını kesin. Çilekler çok fazla gözle görünmeyen böcek barındırdığından mutlaka sirke ile yıkamalısınız.

Ardından dört parçaya bölüp tencereye ilave edin.

Sonra da vişneleri çekirdeklerinin ayıklayın.

Saplarıyla beraber önce koyun. Sonra ilk kaynamada sapları ayıklamayı unutmayın.

Akabinde erikleri de dörde keserek ilave edin.

Bu karışımın üzerine şeker ve limon suyu su ilave edip karıştırın.

Kaynarken bir kez blendırdan geçirin.

Vişne sağlarını ve kabuklaşmış her şeyi toplayın.

Kaynamaya devam ettikçe karıştırın.

Koyu ve ağır bir kıvama gelince ocaktan alın.

Soğuduktan sonra temiz cam kavanozlara doldurun.

Havasını alıp kapakları kapatın.

Bir gün sonra kahvaltı da sunun.

Afiyet şifa olsun...