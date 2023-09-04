Yüzünüze kan çıkaran karışım! Bir kaşık susam ve limon yerseniz

Kan düzeyini artırmak için alternatif tıp uzmanları susam ve limon karışımını önerir. Adeta yüze kan çıkaran bu karışımın merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte bir kaşık susam ve limonun faydaları...

Yüzünüze kan çıkaran karışım! Bir kaşık susam ve limon yerseniz
Yüzünüze kan çıkaran karışım! Bir karışık susam ve limon yerseniz
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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İbn-i Sina gibi büyük alim ve hekim yüzyıllar önce susam ve limon karışımının kan yapıcı olduğunu açıkladı. C vitamini ve demirin bir araya geldiği bu karışım adeta yüzü de kan çıkartıyor. Sizler için faydaları saymakla bitmeyen limon susam karışımı hakkındaki tüm detayları araştırdık. Adeta kan depolarını full yapan bu karışımdan güde bir kaşık tüketmeniz bile yeterli. Çünkü karışımın en etkin maddesi C vitamini ve demirdir. 

Susam limon karışımı kansızlık

İŞTE SUSAM VE LİMON KARIŞIMININ FAYDALARI

Yüksek oranda demir içeren susam C vitamini bakımından zengin limon ile bir araya gelince adeta kandaki kan yapıcı hücreleri artırır. Susam, tahin ve pekmez gibi besinler limonla birleşmesi bu faydayı sağlar. Bu yüzden alternatif tıp uzmanları bu besinlerin karışımlarını sıklıkla önerir. 

Susam ve limon karışımı hücrelerin yenilenmesini destekler. Bu sayede kanser ve yaşlanma belirtileri ortadan kaldırır. Bu yüzden günde bir kaşık bile bu karışımdan tüketmede fayda var. 

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Susam limon karışımı kansızlık

Mide ülseri ya da reflüsü yaşan kişilerde sıklıkla mide ast dengesizliği olur. Ancak susam ve limon karışımı mide asidini dengeleyerek yemek kapağının üstüne çıkmasını engeller. Böylede yanma şişkinlik ve hazımsızlık sorunları da önlenmiş olur. 

C vitamini ve demir deposu sadece kan değerlerini artırmaz aynı zamanda C vitamini eksikliğini de giderir. Günde bir kaşık tüketmek sinir sistemini yatıştırarak yorgunluk ve depresyon gibi ruhsal sorunları da giderir. Magnezyum seviyesini artırır. 

Kalsiyum bakımından zengin olan susam limonla karıştırıldığında kas ve kemiklerdeki sıvı kaybının engeller. Romatizmal hastalıkların önüne geçer. Kemikleri güçlendirerek kemik erimesi gibi sağlık sorunlarının da önüne geçer. 

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