İngilizler sirke ve karbonatı çok farklı kullanıyor! Adeta arabalarını yeniliyorlar

Sirke ve karbonat bizim kültürümüzde genellikle temizlik alanında sıklıkla kullanılır. Ancak İngilizler temizlik dışında da sirke ve karbonatı değerlendiriyormuş. New York Times dergisinde yer alan bilgilere göre; Sirke ve karbonat, İngilizlerin arabaları için kullanılan bir yöntemdir.

Sizler için İngilizlerin arabalarında nasıl sirke ve karbonat kullandıklarını araştırdık. Yüksek oranda sodyum ve asidik fermente barındıran bu iki besin bir araya geldiklerinde tüm kimyasal içeren temizlik ürünlerinden daha etkili oluyor.

İNGİLİZLERİN SİRKE VE KARBONAT KULLANIMI

En sık kirlenen aralardan biri olan arabalar kimyasalla temizlendiğinde hasar alır. Bu yüzden araba motorundan araba içine kadar bu karışım tercih edilir. Bir kovanın içine bir su bardağı karbonat ve bir litre sirke eklenir karışıma bez koyarak her yeri silin. Öte yandan arabanın motor kısmında yağlanma ve bu yağlanmaya bağlı bazı malzemeler hasar alır. Bunu önlemek için de İngilizler arabalarının içini sirke ve karbonat karışımıyla temizler.

Sirke ve karbonatı aynı zamanda bahçeye dökerek böcek ve haşera türlerinin uzaklaşmasını sağlar. Buralarda özellikle bitki ve ağaçlara hasar vermesini engeller. Çatı ve balkonlarını karbonat sirke karışımıyla yıkayarak buralarda da böcek pire oluşumunu engellenir. Sık sık yağmur yağdığından balkon ve çatılarında çok sık böceklenmeye neden olur.

Karbonat ve sirke güçlü bir kimyasal birleşim olduğundan yanmış tencere diplerini, beyaz tülleri ve tıkanan lavaboları açar. Adeta hayat konusunda en zorlanılan durumları engeller. Özellikle tüllerin daha beyaz olmasını sağlayan sirke karbonat hiç hasar vermeden ilk günkü gibi yepyeni olmasını sağlar.

Kireçlenme ve pas için de karbonat sirke karışımı etkilidir. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi kireçli suya maruz kalınca hem kireçlenen hem de paslanan iç kısımlarını detaylı temizleyerek uzun ömürlü olmalarını destekler.