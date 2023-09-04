İngilizler sirke ve karbonatı çok farklı kullanıyor! Adeta arabalarını yeniliyorlar

İngilizler sirke ve karbonatı o kadar farklı kullanıyor ki duyan inanmıyor. Adeta arabalarını sirke ve karbonatla yenileyen İngilizlerin bu yöntemleri hayatınızı kolaylaştıracak. İşte sirke ve karbonat karışımının kullanım alanları...

İngilizler sirke ve karbonatı çok farklı kullanıyor! Adeta arabalarını yeniliyorlar
İngilizler sirke ve karbonatı çok farklı kullanıyor!
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Sirke ve karbonat bizim kültürümüzde genellikle temizlik alanında sıklıkla kullanılır. Ancak İngilizler temizlik dışında da sirke ve karbonatı değerlendiriyormuş. New York Times dergisinde yer alan bilgilere göre; Sirke ve karbonat, İngilizlerin arabaları için kullanılan bir yöntemdir. 

Sizler için İngilizlerin arabalarında nasıl sirke ve karbonat kullandıklarını araştırdık. Yüksek oranda sodyum ve asidik fermente barındıran bu iki besin bir araya geldiklerinde tüm kimyasal içeren temizlik ürünlerinden daha etkili oluyor. 

Karbonat sirke karşımı ne işe yarar

İNGİLİZLERİN SİRKE VE KARBONAT KULLANIMI

En sık kirlenen aralardan biri olan arabalar kimyasalla temizlendiğinde hasar alır. Bu yüzden araba motorundan araba içine kadar bu karışım tercih edilir. Bir kovanın içine bir su bardağı karbonat ve bir litre sirke eklenir karışıma bez koyarak her yeri silin. Öte yandan arabanın motor kısmında yağlanma ve bu yağlanmaya bağlı bazı malzemeler hasar alır. Bunu önlemek için de İngilizler arabalarının içini sirke ve karbonat karışımıyla temizler. 

Karbonat sirke karşımı ne işe yarar

Sirke ve karbonatı aynı zamanda bahçeye dökerek böcek ve haşera türlerinin uzaklaşmasını sağlar. Buralarda özellikle bitki ve ağaçlara hasar vermesini engeller. Çatı ve balkonlarını karbonat sirke karışımıyla yıkayarak buralarda da böcek pire oluşumunu engellenir. Sık sık yağmur yağdığından balkon ve çatılarında çok sık böceklenmeye neden olur. 

Karbonat sirke karşımı ne işe yarar

Karbonat ve sirke güçlü bir kimyasal birleşim olduğundan yanmış tencere diplerini, beyaz tülleri ve tıkanan lavaboları açar. Adeta hayat konusunda en zorlanılan durumları engeller. Özellikle tüllerin daha beyaz olmasını sağlayan sirke karbonat hiç hasar vermeden ilk günkü gibi yepyeni olmasını sağlar.

Karbonat sirke karşımı ne işe yarar 

Kireçlenme ve pas için de karbonat sirke karışımı etkilidir. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi kireçli suya maruz kalınca hem kireçlenen hem de paslanan iç kısımlarını detaylı temizleyerek uzun ömürlü olmalarını destekler. 

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