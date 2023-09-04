Çamaşır makinesi değil kanalizasyon çukuru! Elbiselerinizi çöpe çeviren hatalar

Çamaşır makinesi ev işlerini rahatlatan bir o kadar faydalı ancak hatalı kullanıldığında da bir o kadar tehlikelidir. Adeta hastalık saçacak kadar riski olan çamaşır makinesinde yapılan hataları sizler için derledik. Kötü koku riski aynı zamanda elbiselerinize sirayet etmesi uzmanlar tarafından da zararlı olduğu kabul ediliyor.

Çamaşır makinesi, su alma yerinden borularına kadar oldukça hassastır. Bu yüzden kıyafetleri temizlemesinin yanı sıra kendisinin de temizlenmesi lazım. Çamaşır makinesinin ömrünü uzatan ve kanalizasyon çukuruna dönmesini engelleyen o hatalardan uzak durun.

ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ KANALİZAYON ÇUKURUNA ÇEVİREN HATALAR

Çamaşır makinesine aşırı tüylü kıyafet ya da eşya atmanız borularında tıkanma ya da kirli su birikimine yol açar. Bu da diğer yıkamalarda yeniden makinenin içine kötü kokusu suyun girmesine neden olur. Kıyafetlere sinen bu koku adeta kıyafetlerinizi çöpe çevirir.

Çamaşır makinesine giden kireçli su kıyafetlere bulaşır. Kıyafetlerdeki kimyasal oranını artırır. Bunun yanı sıra makinanın içindeki borularını kireçlendirerek çabuk bozulmasına yol açar. Kireç sadece makineyi bozmaz kıyafet kumaşlarının da yapısını zedeler.

Çamaşır makinesinin deterjanları alan çekmecesi sık sık yıkanmalı. Atık olarak kalan deterjanlar zamanla çürür. Daha sonra gelen deterjanı da olumsuz etkiler. Deterjan alına kısma arada kireç sökücüden ziyade bazen tuz eklemeniz faydalı olacak.

Çamaşır makinesini bir kez sirke ve tuzlu suyla boşta yıkamanız lazım. Bunu haftada bir kez yapmanız yeterli olacaktır. Sirke ve limon makinede kıyafetlerden biriken mikropları temizler. Aynı zamanda makinede kireçlenme yaşanmasını da engeller.