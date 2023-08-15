Fenomen kurabiye evde yapılabiliyor! İşte yeni ve kolay tarifi
Kahveyle beraber yenilecek tatlı bir kurabiyeyi kim istemez! Üstelik bu kurabiye herkesin bayılarak yediği, çikolatalarla dolu, ağızda dağılan kurabiye ise kimse hayır diyemez! Yeni tarifi ile evde kolayca yapabilirsiniz!
Türk kahvesi ile beraber yenilecek en güzel kurabiyelerden biri yumuşacık içi çikolata dolu kurabiyeler değil de başka nedir! Peki sosyal medya üzerinde fenomen olan kurabiye nasıl yapılıyor? Kolayca uygulanan bu tarif ile evde yapılabiliyor! İşte yeni tarifi ile çikolatalı, leziz mi leziz fenomen kurabiye tarifi...
YENİ VE KOLAY FENOMEN KURABİYE TARİFİ
2 çorba kaşığı su
2 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı tarçın
300 gram un
1 tatlı kaşığı vanilya
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
150 gram tereyağ
100 gram pudra şekeri
50 gram damla çikolata
100 gram ceviz içi (iri çekilmiş)
ÇİKOLATA PARÇACIKLI FENOMEN KURABİYE NASIL YAPILIR
İlk olarak şeker ve yumurtayı karıştırın ve içerisine tereyağını, suyu, kabartma tozunu, tarçın ve vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam edin.
Kabın içerisine unu eleyin ve ortaya çıkan hamuru yoğurun.
Kıvam alan hamura çikolataları ve cevizi ekleyin.
Hamuru bölünce 30 dakika bekletin.
Buzdolabında beklettiğiniz hamuru 3 cm kesin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsi içerisine dizin.
Önceden ısıtılmış fırında 12-14 dakika kontrollü pişirin. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan kurabiyeniz hazır! Afiyet olsun!