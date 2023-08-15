Fenomen kurabiye evde yapılabiliyor! İşte yeni ve kolay tarifi

Türk kahvesi ile beraber yenilecek en güzel kurabiyelerden biri yumuşacık içi çikolata dolu kurabiyeler değil de başka nedir! Peki sosyal medya üzerinde fenomen olan kurabiye nasıl yapılıyor? Kolayca uygulanan bu tarif ile evde yapılabiliyor! İşte yeni tarifi ile çikolatalı, leziz mi leziz fenomen kurabiye tarifi...

YENİ VE KOLAY FENOMEN KURABİYE TARİFİ

2 çorba kaşığı su

2 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tarçın

300 gram un

1 tatlı kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

150 gram tereyağ

100 gram pudra şekeri

50 gram damla çikolata

100 gram ceviz içi (iri çekilmiş)

ÇİKOLATA PARÇACIKLI FENOMEN KURABİYE NASIL YAPILIR

İlk olarak şeker ve yumurtayı karıştırın ve içerisine tereyağını, suyu, kabartma tozunu, tarçın ve vanilyayı ilave ederek çırpmaya devam edin.

Kabın içerisine unu eleyin ve ortaya çıkan hamuru yoğurun.

Kıvam alan hamura çikolataları ve cevizi ekleyin.

Hamuru bölünce 30 dakika bekletin.

Buzdolabında beklettiğiniz hamuru 3 cm kesin ve yağlı kağıt serdiğiniz tepsi içerisine dizin.

Önceden ısıtılmış fırında 12-14 dakika kontrollü pişirin. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan kurabiyeniz hazır! Afiyet olsun!