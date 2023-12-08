İtalyanların Enfes Lezzet Dedikleri Avokado Kızartması! E vitamini Deposunu Kalsiyumla Çarpıyor

E vitamini bakımından zengin olan avokado İtalyanların göz bebeğidir. Hemen hemen her beslenmelerinde tükettikleri avokadonun bu halini hiç duymamış olabilirsiniz. Çıtır çıtır yoğurtla beraber servis edilen avokado kızartması hem doyurucu hem güzelleştiricidir. Peki avokado kızarması nasıl yapılır?

İtalyanların Enfes Lezzet Dedikleri Avokado Kızartması!

Avokado Kızartması Tarifi

2 adet olgunlaşmış avokado

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı galeta unu

Olgunlaşmış avokadoları soyun ve ay şeklinde kesin ardından yumurtaya bulaşıp galetaya batırın. Yağlı kağıt üzerine serin ya fırına ya da aırfry koyun. 15 dakika sonra tüketilmeye hazır. Yanındaki sos için ise bir kase yoğurtun içine 2 damla limon sıkın ve karıştırın. Batırıp tüketin.

Avokado kızartması uzun süre tok tutar diyet yapmak isteyenler için bir numaralı besin kaynağıdır.

E vitaminin yanı sıra yumurtanın sağlayacağı kalsiyumu da vererek vücudu daha güçlü hale getirir.

Bağırsaklardaki parazitleri temizler vücudun karbonhidrat ihtiyacını dengeler.

Sık sık abur cubur ihtiyacı çekenler için muhteşem çözümdür.

Avokado besini sinir hücrelerini güçlendirerek beynin daha kontrollü çalışmasını sağlar.

İleri yaşlarda yaşlanmayı başlatan hücreleri önleyerek doku onarımını güçlendirir.