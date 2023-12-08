Aktarcıların sık sık önerdiği kara mürverden yapılan karışım kan oranını artırır. Kansızlık en sık rastlanan sağlık sorunlarından biridir. Beraberinde yorgunluk halsizlik ve bir çok hastalığı da getiren kansızlığı gidermek için bir çok alternatif karışımdan biri de kara mürverdir. Kara mürver peki sağlığa başka ne gibi faydalar sağlar.

Kan Yapıcı En Güçlü Kara Şurup! Bir Kaşığı Sağlıklı Bir Ömre Bedel

Ormanlarda kendiliğinden ortaya çıkan ve orman meyvesi ayılan kara mürver mor ve siyah renklerdedir. İçeriğinde yüksek oranda antioksidan mineraller barındıran kara mürver çiğ tüketilebilir. Çay, marmalet ve reçel formlarında da tüketilebilen kara mürver kandaki hücrelerini artırır. Kara mürver karbonhidratlar, uçucu yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller gibi organik bileşikler bakımından zengindir.

Antosiyanin gibi polifenoller barındırması onu güçlü bir antioksidan haline getirir. Bunun yanı sıra vücut için en elzem olan C vitamini gibi vitaminler ve kalsiyum, sodyum, fosfor gibi mineraller bulunur. Tüm bu faydaları sayesinde günde bir kaşık tüketilmesi fayda sağlar. Hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Hamilelikte bebeğin gelişimiyle beraber annenin değer kaybetmemesini sağlar. Kara mürverin faydasını artırmak için limon ve balla beraber tüketebilirsiniz.