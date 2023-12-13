Kestaneyi Birde Böyle Deneyin! Saatlerce Kestane Kesmeye Son!

Kestane kışın vazgeçilmez yiyecekleri arasındadır. Tadına doyamadığımız kestane, yaparken uğraş isteyen bir yiyecek türüdür. Kesmesi ayrı pişirmesi ayrı uğraş isteyen kestanenin yumuşak olması hepimiz için önemli bir püf noktasıdır. Bazen sobanın üzerinde, bazen suda, bazen fırında yaptığımız kestaneyi birde böyle deneyin. Hem kesimi kolay hem yapımı kolay nefis kestane tarifini sizin için araştırdık. Kestanelerinizi kesmenin yolu artık çok kolay. İşte kestanelerinizi kolayca kesebileceğiniz ve kolayca pişirebileceğiniz tarifin detayları…

Püf Noktalarıyla Kestane Tarifi

Malzemeler;

Kestane

Ilık su

1 yemek kaşığı tuz

Hazırlanışı;