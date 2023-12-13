Kestaneyi Birde Böyle Deneyin! Saatlerce Kestane Kesmeye Son!
Saatlerce kestane kesme derdine son! Kolayca kestanelerinizi kesebileceğiniz bir yöntemle karşınızdayız! Hem kesimi kolay hem yapımı kolay nefis bir kestane tarifi! Kestaneyi birde böyle deneyin! İşte kestane yapmanın en kolay yolu…
Kestane kışın vazgeçilmez yiyecekleri arasındadır. Tadına doyamadığımız kestane, yaparken uğraş isteyen bir yiyecek türüdür. Kesmesi ayrı pişirmesi ayrı uğraş isteyen kestanenin yumuşak olması hepimiz için önemli bir püf noktasıdır. Bazen sobanın üzerinde, bazen suda, bazen fırında yaptığımız kestaneyi birde böyle deneyin. Hem kesimi kolay hem yapımı kolay nefis kestane tarifini sizin için araştırdık. Kestanelerinizi kesmenin yolu artık çok kolay. İşte kestanelerinizi kolayca kesebileceğiniz ve kolayca pişirebileceğiniz tarifin detayları…
Püf Noktalarıyla Kestane Tarifi
Malzemeler;
- Kestane
- Ilık su
- 1 yemek kaşığı tuz
Hazırlanışı;
- Önce bir su şişesinin kapağını alın ve kestanelerinizi sırayla içerisine koyun.
- Daha sonra kestanelerinizi artı şeklinde çizin.
- Ardından çizdiğiniz kestaneleri tuzlu ılık suda yarım saat kadar bekletin.
- Suyun üstünde kalan kestaneleri kontrol etmeyi unutmayın. Çünkü genelde çürük ya da kurtlu olanlar suyun üstünde kalır.
- Çizdiğiniz kestaneleri çizik kısımları altta kalacak şekilde bir tavaya dizin ve çok az su ekleyip kapağını kapatın.
- Kestanenin suyu kaynayınca kirli suyunu dökün ve aynı tavada kestanelerinizi kavurun.
- Yumuşacık kestaneleriniz hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.