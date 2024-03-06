AK Parti Sincan Adayı Murat Ercan projelerini anlattı

Yerel seçime sayılı günler kala adaylar projelerine kamuoyuna duyuruyor. AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan da proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Editör: Yasin Kerim Aşan

AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Murat Ercan, görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri anlattı.

Sincan’da yaşayan engelli vatandaşlar için mola evleri yapacaklarını dile getiren Ercan, dijital dönüşüm akademisi kuracaklarını belirtti.

Ercan, “Sincan Spor Vadisi” projesiyle de gençlerin ve çocukların her türlü sportif aktiviteleri yapabileceklerini kaydetti.

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