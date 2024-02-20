CHP'de aday kaosu

CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldı. Genç, "Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak" ifadelerini kullandı. CHP'deki kriz sadece Sarıyer'le sınırlı değil.

CHP'de aday kaosu

Partisine 2 kez süre verdi. Aday gösterilmeyince yola bağımsız devam etme kararı aldı. CHP'de yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olacak.

3 dönem Sarıyer Belediye Başkanlığı yapan Genç, aday gösterilmeyince bir açıklama yapmış ve bu kararın CHP yönetimi tarafından gözden geçirilmesini talep etmişti.

DEMOKRASİ DERSİ VERELİM

Anlaşma sağlanmadı. Genç, seçime bağımsız aday olarak girme kararı aldığını açıkladı. Sarıyerliler, Genç için destek sloganları attı.

ÇOCUĞUN, GENÇLİĞİN, HALKIN ÖNEMİNİ BİLEMEYENLERE BU DA KAPAK OLSUN

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise CHP’den istifa etti ve Memleket Partisi’nin adayı oldu.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, yeniden aday gösterilmeyince CHP’den istifa etti, İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı oldu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de CHP'den istifa etti. Çerin İYİ Parti'den aday oldu.

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