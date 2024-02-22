Tarsus'ta Vatan Partisi adayları tanıtıldı! "Çıkış yolu Vatan Partisi'nde"

Vatan Partisi Mersin'in Tarsus ilçesinde aday tanıtım töreni düzenledi. Tarsus ilçe başkanı Suat Işık, çıkış yolunun Vatan Partisi'nden geçtiğini belirtti. Mersin'de Büyükşehir belediye başkan adayı Yalçın Öktem oldu.

Vatan Partisi Tarsus Belediye başkan adayı Murat Ünsal, projelerini kamuoyu ile paylaştı. Adana'da Vatan Partisi'nin Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Ahmet Suseven, emekçilerin iktidar olacağını söyledi.

Vatan Partisi MKK üyesi Akile Çevik ve Mersin il başkanı Şükran Akal'ın katıldığı törende üye olanlara rozetleri takıldı. Vatan Partisi Balıkesir Ayvalık Belediye Başkan Adayı da Bülent Önal oldu.