Utku Reyhan Sincan'da üreticilerle bir araya geldi

Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan Besicilerle buluştu. Sincan Hayvancılık Bölgesi’nde üreticilerin sorunlarını dinleyen Reyhan çözüm programının Vatan Partisi’nde olduğunu söyledi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Üretim ve tüketim süreçlerinin yükünü omuzlanıyorlar onlar hayvancılıkla uğraşan üreticiler.. Üreticilerin sorunlarının başındaysa iş gücü yetersizliği geliyor.

Kırsal bölgelerde genç nüfusun azalması iş gücünü de olumsuz etkiliyor. Üreticiler çalıştıracak eleman bulamadığı için Azerbaycan’dan ya da Afganistan’dan işçiler geliyor. Girdi maliyetlerinden de mağdur olan üreticileri Vatan Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Utku Reyhan ve Ankara İl Başkanı Nusret Senem ziyaret etti.

Vatan Partisi’nin üretim devrimi programının tek çıkış yolu olduğuna dikkat çeken Vatan Partisi yöneticileri, yerelden yurt geneline yayılacak üretim alt yapı planlarının hazır olduğunu söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# utku reyhan # Ankara Büyükşehir Belediyesi # vatan partisi
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