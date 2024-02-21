Vatan Partisi İBB Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan: "Esenyurt PKK'ya teslim edilemez"

Yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken CHP'nin Esenyurt ve Güngören'deki adaylarını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek çekmesi tartışmalara neden oldu.

CHP, söz konusu isimlerin adaylıklarını geri çekerek, yerlerine DEM Parti'yle uzlaştığı isimleri atadı.

Son günlerde yaşanan gelişmelere Vatan Partisi'nden tepki geldi. Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Okan Özkan, konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

İbrahim Okan Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli Basın Emekçileri, Kıymetli İstanbullular,

Son iki günde yaşanan gelişmeler güzel İstanbulumuzu terör partisiyle pazarlığa açanları gözler önüne serdi.

CHP ve DEM Parti/PKK arasındaki kıyasıya pazarlıklar sonucu Cumhuriyet Halk Partisi Esenyurt ve Güngören’deki adaylarını ‘sağlık sorunları’ gerekçesiyle çekerek yerlerine DEM Parti’yle uzlaştığı isimleri atadı.

Böylelikle Esenyurt’ta DEM Parti kontenjanından Ahmet Özer CHP’nin Esenyurt Belediye Başkan Adayı yapıldı.

Kapalı kapılar ardında ve kamuoyuna gerçekler söylenmeden yapılan bu kirli pazarlığın esasını ortaya serelim: CHP yönetimi Türkiye’nin en kalabalıkilçesi Esenyurt’u PKK partisine teslim etme kararı aldı!

Zaten bugüne kadar her türlü işbirliğini sergileyen CHP ve DEM/PKK işi daha da ileri götürdü ve şimdi koskoca Esenyurt, CHP tarafından DEM Parti’ye hediye edilmeye çalışılıyor.

Hangi DEM Parti’ye? Yönettiği belediyelerde PKK’ya yardım ve yataklık ettiği, hendekler kazdığı, çocukları ve gençleri kendi il binaları üzerinden dağa kaçırdığı, terör örgütüne mali, lojistik her türlü desteği sağladığı bilinen ve o belediyelerine kayyum atanan DEM Parti’ye.

Hangi Esenyurt’u PKK’nın eline bırakıyorlar? İstanbul’da suç oranlarının en yüksek olduğu Esenyurt’u. Uyuşturucu, cinayet, silahlanma, terör sorunlarıyla gündeme gelen Esenyurt’u PKK’ya bırakıyorlar.

Daha bugünden kendilerini Esenyurt’ta da ifşa ettiler. Dün sabah emniyet güçlerinin DEM Parti Esenyurt ilçe binasına yaptığı baskında sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Baskın esnasında ilçe binasındaki görüntüleri sosyal medyada hep beraber gördük: Apo posterleri, PKK bayrakları, TSK operasyonlarında öldürülmüş teröristlerin fotoğrafları, terör örgütü materyalleri...

Sanki bina İstanbul’da değil Kandil’de! İşte CHP’nin Esenyurt’u teslim etmeyi planladığı kişiler bunlar!

PKK elebaşılarından Mustafa Karasu’nun kendisiyle yapılan söyleşide verdiği talimatta DEM Parti ve CHP’ye “İttifakı bozmayın.” demesinin sebebi böylelikle ortaya çıktı.

CHP yönetimi ve Sayın Ekrem İmamoğlu, neyin peşindesiniz?

İstanbul’un ortasına hendekler mi kazdırmak istiyorsunuz?

İstanbul’un göbeğinden çocuklarımız, gençlerimiz kandırılıp dağlara mı kaçırılacak?

Esenyurt Belediyesi’nin kaynakları PKK’nın hizmetine mi sunulacak?

Belediyeye terör örgütü mensupları mı doldurulacak?

Hangi kirli pazarlık ve anlaşmalar sonucu Türkiye’nin en kalabalık ilçesini PKK partisine vermeye karar verdiniz?

Sadece CHP değil. AK Parti de DEM/PKK ile pazarlık masasına oturdu. Selahattin Demirtaş’ın içeriden “yeniden diyalog” çağrıları, Ahmet Türk ve Leyla Zana’nın sözleri, HDP eski milletvekili Ali Kenanoğlu’nun “AK Parti ve DEM 1 Nisan sonrası için görüşüyor.” sözleri, Efkan Ala’nın Diyarbakır’da “Gelin bize destek olun” çağrıları temasların boyutunu gösteriyor.

Seçimden sonra Selahattin Demirtaş’ı hapisten kurtarmak mı yoksa seçilecek DEM belediyelerine dokunmamak mı? Neler pazarlık ediliyor?

Terör örgütünün siyasi kolu olduğunu bütün eylemleriyle ispatlamış HDP/DEM Parti’nin AYM çoğunluğu tarafından hayatta tutulması ve devletin hazinesinden milyonlarca lira seçim yardımının PKK’ya AYM kararıyla teslim edilmesi devletin düşürüldüğü zafiyetin örnekleriydi.

Bu zafiyetin sorumlusu Hükümettir.

Değerli İstanbullular,

İşte görüyorsunuz;

İstanbul’u 20 milyonluk yönetilemez bir şehir haline getiren bu sistemin iki büyük partisi İstanbulumuzu terör partisiyle pazarlık ediyor. Bunu kabul edecek miyiz?

CHP yönetimi ve Sayın İmamoğlu, İstanbul’u DEM/PKK ile beraber yönetmeye hazırlanıyor. Esenyurt ilçemiz PKK’ya teslim edilmek isteniyor.

AK Parti 1 Nisan öncesi ve sonrası için DEM/PKK ile temaslarını sürdürüyor.

Bu durumda halkımız çaresiz mi? Hayır, çünkü Vatan Partisi var. Vatan Partisi ilk günden beri kararlı şekilde HDP/DEM Parti kapatılsın diyen, bunun için Yargıtay’a 4 kez başvuran ve bu talebe öncülük eden parti.

Vatan Partisi’nin yönettiği İstanbul’da kimse ne teröre yardım ve yataklık edebilir, ne terör partisiyle pazarlık yapabilir!

İstanbul’un ortasına hendek açtırmayız!

Mecbur değilsin İstanbul! Güvenli bir İstanbul için halkımızdan yetki talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla."