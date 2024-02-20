Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım projelerini tanıttı
AK Parti’den yeniden aday gösterilen İstanbul Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Proje Tanıtım Programı düzenledi.
Yıldırım 5 yıllık görev sürecinde hayata geçirdiği 271 projeyle, yeni dönemde hayata geçireceği 400 yeni projeyi anlattı. Yıldırım konuşmasında yapı stokuna dikkat çekti.
“İSTANBUL'U RİSKTEN KURTARMAMIZ LAZIM”
İsmet Yıldırım, Kentsel dönüşümde dikkat edilmesi gereken unsurları da sıraladı.
İstanbul Büyükşehir Yönetimini eleştiren Yıldırım, kentin zarar gördüğünü savundu.