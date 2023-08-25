15 yıllık karısını başından silahla vurdu! Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Olay, geçtiğimiz salı akşamı Bayrampaşa Kartalepe Mahallesi'nde yaşanmıştı. Meryem Çap 15 yıllık kocası tarafından evinde başından vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Ş.Ç. (34) polis tarafından yakalandı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlısı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.