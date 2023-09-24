62 kilo eroin ele geçirildi

Antalya'da rezidansa düzenlenen operasyonda 62 kilo 430 gram uyuşturucunun ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. A.H. ve A.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

62 kilo eroin ele geçirildi

Kepez ilçesinde önceki gün gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüpheliler A.H. ve A.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, 22 Eylül'de Güneş Mahallesi'ndeki 15 katlı rezidansın 7'nci katındaki daireye operasyon düzenlemiş, yapılan aramada yatak bazasında poşetlere doldurulmuş 62 kilo 430 gram eroin ile uyuşturucu üretiminde kullanılan eşya ele geçirilmişti.

Operasyonda A.H. ve A.T. gözaltına alınmıştı.

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