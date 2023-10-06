Adana'da Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in Kızının İşlettiği Güzellik Merkezine Silahlı Saldırı!

Adana'da Medline Hastanesi civarındaki bir güzellik merkezine saat 10 civarlarında silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganlar güzellik merkezine 7 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Melike Çetin Aykal'ın Çukurova Belediye başkanı Soner Çetin'in kızı olduğu öğrenildi. Soner Çetin'in kızının güzellik merkezine silahlı saldırı sonrasında Dr. Sadık Ahmet Bulvarı Medline girişi araç trafiğine kapatıldı!