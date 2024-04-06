Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Olay, Adana'da yaşandı. Motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan bir genç hayatını kaybetti.

Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, Ahmet Kartepe (22) sokakta yürüdüğü sırada motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda tabanca ile vurulan genç ağır yaralanırken şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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