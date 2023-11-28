Adana'da Trafik Kazası! 2 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik kazası yaşandı. Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Adana'da Trafik Kazası! 2 Kişi Öldü 2 Kişi Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kazanın yaşandığı adres Kozan-Adana kara yolu oldu.

H.Ö. idaresindeki 33 ALL 121 plakalı kamyon, H.M.Y. yönetimindeki 80 HB 960 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Polat Dinler (21), Buğrahan Özcan (19) ve Yaşar S. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dinler ile Özcan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürüsü H.M.Y, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# adana # trafik kazası
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