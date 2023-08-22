AFAD anında müdahale etti! Kırmızı alarm verildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağışın ardından 2 ev boşaltıldı. Tehlike arz eden bölgede AFAD ekiplerince inceleme yapıldı.

AFAD anında müdahale etti! Kırmızı alarm verildi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yağış sonrası heyelan riski yaşandı. Yalı Mahallesi'nde Yusuf, Muharrem ve Ömer Çom kardeşlere ait 3 katlı ev ile Rıdvan Çomoğlu'nun tek katlı evi, heyelan riski nedeniyle boşaltıldı.

RİZE ÇAYELİ'NDE HEYELAN RİSKİ

AFAD ekipleri, sabah bölgeye giderek söz konusu evlerde incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışması başlatıldı. Ev sahiplerinden Muharrem Çom, aşırı yağış yağdığını söyledi. Evlerinden ayrılmak zorunda kalan yurttaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# rize # heyelan # AFAD
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