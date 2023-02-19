Orhan Tatar: "Artçı sayısı 6 bin 40'a ulaştı"

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Bölgedeki toplam artçı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek" dedi. Tatar yaptığı açıklamada 5-6 büyüklüğü arasında 40 artçı sarsıntı oluştuğunu kaydetti. Tatar şu ifadeleri kullandı:

- Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını geçen 12 gün içinde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. Hasarlı binalardan uzak durulmalı.

"DEPREM ANINDA ŞİMŞEK GÖRÜNTÜSÜ NORMAL"

Tatar, deprem sırasında görüldüğü belirtilen şimşeklerin normal olduğunu belirterek şunları belirtti:

- Bu yaşadığımız her iki deprem sonucunda Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Deprem sırasında bu deprem gece meydana geldiğinde şimşek çakmasına benzer ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bu son derece olağan görüntülerdir.

"7,3 METRE YER DEĞİŞTİRME YAŞANDI"

Tatar, deprem sonrası 7,3 metrelik yer değiştirme yaşandığını bildirdi. Tatar şöyle konuştu:

- Bu depremin etkilediği alan 10 ilin dışında da belli bir ölçüde hasar yaptığını biliyoruz. 7,3 metre yer değiştirme yaşandı. Bu depremler sırasında ikincil afetler de oluşabiliyor. Değişik bölgelerde bir takım heyelanların, kaya düşmelerinin olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar yerleşim yerlerini doğrudan tehdit eden bir tehlike olmadığını biliyoruz.

"BARAJLAR SÜREKLİ İZLENİYOR"

Tatar, deprem sırasında bazı bölgelerde zemin sıvılaşması görüldüğünü, binaların çökmek yerine zemine gömüldüğünü veya yan yattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Bu deprem sırasında sıvılaşma dediğimiz alan değişik yerleşim yerlerinde ortaya çıkan bir durum. Binalarda tam bir çökme olmak yerine bina zemine gömülerek ya da yan yatarak olduğunu görüyoruz. Farklı yerleşim yerlerinde bu sıvılaşmadan dolayı hasarların ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Barajlar sürekli izleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takibi yapılıyor. İlk gün Erkenek Tüneli'ndeki hafif hasar da tamir edilerek ulaşıma açılmış durumda.

"600'ÜN ÜZERİNDE ARAŞTIRMACI SAHADA İNCELEME YAPIYOR"

Tatar, 600'den fazla araştırmacının deprem sonrası bölgede görevlendirildiğini belirterek şunları söyledi: