AFAD'dan İstanbul için uyarı!

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi gündemdeki yerini korurken AFAD'dan İstanbul hakkında dikkat çeken bir uyarı geldi. AFAD, İstanbul'da beklenen deprem için en riskli ve zemin sıvılaşması olan 15 ilçeyi açıkladı.

AFAD'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI!



AFAD'ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer aldı. 6 Şubat'ta yaşanan depremde de zemin sıvılaşmasının görüldüğüne dikkat çeken Uzmanlar, İstanbul'da bina zeminlerinin incelenip, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.