AFAD'dan İstanbul için uyarı!

AFAD'tan İstanbul için dikkat çekici uyarı geldi... AFAD olası İstanbul depremi için zemin sıvılaşma durumuna göre belirlenen en riskli 15 ilçeyi paylaştı. İşte o ilçeler...

AFAD'dan İstanbul için uyarı!
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Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi gündemdeki yerini korurken AFAD'dan İstanbul hakkında dikkat çeken bir uyarı geldi. AFAD, İstanbul'da beklenen deprem için en riskli ve zemin sıvılaşması olan 15 ilçeyi açıkladı.

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AFAD'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI!

AFAD'dan İstanbul için uyarı! - Resim : 2
AFAD'ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer aldı. 6 Şubat'ta yaşanan depremde de zemin sıvılaşmasının görüldüğüne dikkat çeken Uzmanlar, İstanbul'da bina zeminlerinin incelenip, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

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