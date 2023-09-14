Hasarlı binanın kuyusuna kedi düştü
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde ağır hasarlı binanın su kuyusuna yavru kedi düştü. Kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Neyse ki kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6 Şubat'taki depremlerin ardından ağır hasarlı raporu alan Gaziantep'teki 4 katlı apartmanının yıkımı öncesi bölgeye gelen ekipler, kontrolleri sırasında sahip su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark etti.
HASARLI BİNANIN KUYUSUNA KEDİ DÜŞTÜ
10 metrelik su kuyusuna düşen kedi için ekipler harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri halatla kuyuya indi. Halatla kuyuya inen itfaiye eri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, sahiplenmek istenen apartman sakinlerine teslim edildi. Ardından ağır hasarlı binanın yıkım işlemine başlandı.
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