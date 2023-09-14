Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday

Başkent Ankara'nın en önemli tarihi yerlerinden biri olan "Gordion Antik Kenti" UNESCO dünya mirası kalıcı listesine girmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili netlik Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da 15-20 Eylül'de düzenlenecek olan toplantıda belirlenecek.

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 19 miras alanı bulunuyor ve bu sayı Gordion Antik Kenti ile 20’ye çıkabilecek.

Gordion'un önemli bir turizm destinasyonu olacağını ümit ediyoruz" diyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise sözlerine şöyle devam etti.