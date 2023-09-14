Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday
Türkiye'nin tarihi değerleri arasında bulunan Gordion Antik Kenti, Suudi Arabistan'da yapılacak toplantıyla UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeye hazırlanıyor. Böylelikle Ankara'ya gelen yabancı turist sayısının Gordion'un katkısıyla 1,5 milyonu bulacağı ifade ediliyor.
Başkent Ankara'nın en önemli tarihi yerlerinden biri olan "Gordion Antik Kenti" UNESCO dünya mirası kalıcı listesine girmeye hazırlanıyor.
Konuyla ilgili netlik Suudi Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da 15-20 Eylül'de düzenlenecek olan toplantıda belirlenecek.
Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde 19 miras alanı bulunuyor ve bu sayı Gordion Antik Kenti ile 20’ye çıkabilecek.
Gordion'un önemli bir turizm destinasyonu olacağını ümit ediyoruz" diyen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise sözlerine şöyle devam etti.
- Dünya çapında bir etki yapacağını da söyleyebiliriz. inşallah 15-20 eylül tarihleri arasında Riyad'tan mutlu haberi hem ülkemiz hem de dünyayla paylaşmayı ümit ediyoruz.