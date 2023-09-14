5 ülkeye yeni büyükelçi ataması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de 5 önemli atama kararı yayınlandı. Yayımlanan karara göre, Rusya Büyükelçiliği'ne Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliği'ne Mustafa Levent Bilgen atandı.

5 ülkeye yeni büyükelçi ataması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Cumhurbaşkan'ı Erdoğan’ın imzası ile Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre Rusya Büyükelçisi olarak Dışişleri Bakanı Tanju Bilgiç görevlendirildi. Ukrayna Büyükelçiliğine ise Mustafa Levent Bilgen atandı

Polonya nezdinde ise Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş’ı atandı.

Bu atamaların yanı sıra Fas Krallığı Büyükelçiliğine, Mustafa İlker Kılıç, Burundi Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Alp Işıklı görevlendirildi.

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