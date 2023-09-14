Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı için 65 yaş sınırı! Bir çok ismin görevine son verildi

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından bir çok ismin görevine son verildi. Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı için 65 yaş sınırının getirilmesi, o isimlerin görevden alınmasıyla sonuçlandı. İşte Cumhurbaşkanlığı görevinden alınan isimler...

Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı için 65 yaş sınırı! Bir çok ismin görevine son verildi
Editör: Uğur Çam
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Cumhurbaşkanlığı danışman kadrosunda bulunan bir çok ismin görevine son verildiği belirtildi.  Odatv'de çıkan habere göre, danışmanlara 65 yaş sınırı getirildiği belirtildi. 65 yaş sınırını aşan bir çok ismin de bu karar doğrultusunda görevden alındığı öne sürüldü. 

14 İSMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına 65 yaş sınırı getirilmesi, 14 kişinin görevine son verilmesiyle sonuçlandı. Odatv'de yer alan bilgiye göre görevine son verilen Cumhurbaşkanı danışmanlarının isimleri şu şekilde:

  • Ayşenur Bahçekapılı: AK Parti eski milletvekili...
  • Esengül Civelik: Yalova, Kırklareli ve Muğla'da valilik yaptı.
  • Sefer Turan: Gazeteci Sefer Turan özellikle Filistin ve İsrail konusunda uzman bir gazeteci. 2011 yılından bu yana Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu.
  • İbrahim Halil Çelik: Eski Şanlıurfa Belediye Başkanı.
  • Hakkı İlnur Çevik: Gazeteci yazar...
  • Fahri Kasırga: 15 Temmuz gecesi derdest edilen Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri...
  • İsrafil Kışla: AK Parti Artvin eski Milletvekili...
  • İhsan Şener: AK Parti Ordu eski Milletvekili...
  • Yalçın Topçu: BBP eski Genel Başkanı...
  • Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu: Bitkisel tedavilerle bilinen uzman isim...
  • Ayşe Türkmenoğlu: AK Parti Konya eski milletvekili
  • Ahmet Karayiğit: Eski Yargıtay ve HSYK üyesi...
  • Mehmet Akarca: Gazeteci Akarca son olarak ATV Ankara Temsilciliği görevinde bulunmuştu.
  • Şükrü Karatepe: Kayseri eski Belediye Başkanı ve AK Parti eski Milletvekili...
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# cumhurbaşkanlığı danışmanı # recep tayyip erdoğan
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