Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı için 65 yaş sınırı! Bir çok ismin görevine son verildi

Cumhurbaşkanlığı danışman kadrosunda bulunan bir çok ismin görevine son verildiği belirtildi. Odatv'de çıkan habere göre, danışmanlara 65 yaş sınırı getirildiği belirtildi. 65 yaş sınırını aşan bir çok ismin de bu karar doğrultusunda görevden alındığı öne sürüldü.

14 İSMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarına 65 yaş sınırı getirilmesi, 14 kişinin görevine son verilmesiyle sonuçlandı. Odatv'de yer alan bilgiye göre görevine son verilen Cumhurbaşkanı danışmanlarının isimleri şu şekilde: