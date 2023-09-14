KYK sonuçları açıklandı! Üniversite kapısındaki FETÖ tehdidi yeniden gündemde

Kredi Yurtlar Kurumu yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu sene KYK yurtlarına başvuran öğrencilerin sayısında rekor artış yaşandığını kaydetti. Bakan Bak'ın açıkladığına göre yurda yerleştirilme oranı ise yüzde 87... Bu gelişmeler sonrası akıllara, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ın Rektörler Koordinasyon Grubu'na gönderediği mesaj geldi. Mesajda YÖK Başkanı Özvar, FETÖ tehdidine dikkat çekmiş ve rektörlerden özellikle yurt bulamayan öğrencilere yönelik FETÖ tehdidine karşı önlem alınması istenmişti.

KYK YURT SONUÇLARININ AÇIKLANMASI SONRASI NEDİM ŞENER O MESAJI HATIRLATTI

Nedim Şener, KYK yurt sonuçlarının açıklanması sonrası YÖK Başkanı Erol Özvar'ın mesajını yeniden hatırlattı. Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinde yazdığı yazıda Şener, Özvar'ın mesajını hatırlatarak üniversitelerde yapılan çalışmaları sıraladı. Özvar'ın mesajı sonrası, üniversitelerin harekete geçtiğini söyleyen Şener, tehlikenin üniversitenin kapısından ziyade içinde olduğunu da vurguladı. Şener şu ifadeleri kullandı:

- Evet üniversite kapısına dayanan FETÖ, PKK, DHKP-C’nin öğrencileri barınma üzerinden devşirmesine karşı valilik, emniyet ve üniversite yönetimleri ortak çalışıyor. Peki o öğrencileri ve eğitim sistemini, FETÖ’cüler başta hâlâ üniversitede görev yapan terör örgütleriyle ilgili, ilişkili isimlerden kim ve nasıl koruyacak?

EROL ÖZVAR'IN REKTÖRLERE MESAJI

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanı Erol Özvar, kısa süre önce Rektörler Koordinasyon Grubu’ndan bir mesaj paylaşmıştı. Özvar, mesajında üniversite kapısındaki FETÖ tehdidine dikkat çekti. Özvar'ın mesajı şu şekilde: