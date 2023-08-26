Ağrı’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 143 gözaltı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla ve uyuşturucu tacirleriyle mücadele kapsamında son iki ayda düzenlediği operasyonlarda 143 kişi gözaltına alındı.

Ağrı’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 143 gözaltı
Son Güncelleme:

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son iki ayda gerçekleştirdiği kaçakçılık operasyonlarında 30 bin 675 paket kaçak sigara, 12 bin 495 litre kaçak akaryakıt, 215 adet sikke, bin 140 adet güneş gözlüğü, bin 70 adet kol saati, 4 bin 500 adet çakmak, 486 adet insan saçı, 23 adet cep telefonu, 435 kilogram çay, bin 600 adet sigara sarma kağıdı, 576 adet dereceli gözlük, 52 adet kamp çadırı, 11 adet İran halısı, 70 adet brusella ilacı, bin 845 kutu hormon ilacı ve 558 adet botoks ilacı ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 117 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ağrı’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 143 gözaltı - Resim : 1

Ağrı’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 143 gözaltı - Resim : 2

UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMİYOR

Uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında son iki ayda yapılan operasyonlarda ise 737 kök kenevir bitkisi, 243 gram kubar esrar, 46 gram metamfetamin ve 447 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonlarda da 26 şüpheli gözaltına alındı.

Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Öne Çıkanlar Dünyada Uyanış Başladı! | Dolarsız Alışveriş Dönemi! Dünyada Uyanış Başladı! | Dolarsız Alışveriş Dönemi! Sabancı ailesinde kaza şoku! Sabancı ailesinde kaza şoku!