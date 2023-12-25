Ağrı'da Korkunç Ölüm! Yol Açma Çalışması Yaparken Uçuruma Yuvarlandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde yol açma çalışması yapan iş makinesi uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan iş makinesi operatörü hayatını kaybederken 3 kişi de kayboldu. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına yoğun kar ve tipi nedeniyle ara verildi.

Ağrı'da Korkunç Ölüm! Yol Açma Çalışması Yaparken Uçuruma Yuvarlandı

Ağrı'da olumsuz hava koşulları yaşamı etkilerken yoğun kar ve tipi feci bir kazaya da neden oldu. Taşlıçay ilçesinde Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında vatandaşlar, koyunlarının kaybolması üzerine yardım talebinde bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri vatandaşların yardım talebi üzerine köye yönlendirildi. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolunda ekipler ilerleyemeyince yolu açmak için çalışmalar başladı.

Bu sırada yol açma çalışması yapan N.Ş'nin kullandığı ve içinde 3 vatandaşın bulunduğu İl Özel İdaresine ait kepçe uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye yönlendirilen UMKE, jandarma ile arama kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

İş makinesine ulaşan ekipler, ağır yaralanan iş makinesi operatörü N.Ş'yi sedyeyle yaklaşık 500 metre taşıyarak, düzlük alanda bekleyen paletli ambulansa taşıdı. Ağır yaralanan N.Ş. sağlık ekiplerince Taşlıçay Devlet Hastanesine götürüldü. İş makinesi operatörü N.Ş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan ekiplerin diğer 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmasına, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ara verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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