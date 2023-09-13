Akaryakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı! İzmir narkotikten tır operasyonu

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir tırın akaryakıt deposunda 57 kilo 900 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akaryakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı! İzmir narkotikten tır operasyonu
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir tır içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Tırı durduran ekipler, narkotik köpeğinin akaryakıt deposuna tepki göstermesi üzerine burayı kontrol etti. Yapılan kontrolde akaryakıt deposu içerisinde 57 kilo 900 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

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AKARYAKIT DEPOSUNDAN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI! İZMİR NARKOTİKTEN TIR OPERASYONU

Polis ekipleri, İzmir'de uyuşturucu maddeyi karşılamaya hazırlanan A.Ç. ve M.B. ile tır şoförü A.K. gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akaryakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı! İzmir narkotikten tır operasyonu - Resim : 2

Akaryakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı! İzmir narkotikten tır operasyonu - Resim : 3

Akaryakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı! İzmir narkotikten tır operasyonu - Resim : 4

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