Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Kavgada silahlar konuştu

Esenler'de alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi arasında kavga çıktı. Kavgada silahlar konuştu. 2 kişi silahla yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Kavgada silahlar konuştu
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Kavgada silahlar konuştu
Editör: Uğur Çam

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde 5 Mart'ta meydana gelen alacak verecek kavgası kanlı bitti. İddiaya göre, A.G. ve F.Ş. isimli şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Alevlenen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce A.G. yanındaki silahı çıkartı. Bu sırada F.Ş. ve yanındaki arkadaşı G.E.S., silahına sarılan A.G.’nin üzerine atladı. Taraflar arasında boğuşma çıktı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu A.G. ve F.Ş. yaralandı. Olayın ardından G.E.S. silahı olay yerinden kaçırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölge inceleme başlattı. 2 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin arından hastaneye sevk edildi. Olay yerinden kaçan G.E.S. kısa süre içerisinde Havaalanı Mahallesi Köyiçi Caddesi üzerinde olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.G.’nin tedavisi sürerken, F.Ş. ve G.E.S. kasten yaralama suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İstanbul # Esenler # silahlı kavga
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